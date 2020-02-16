أشرف صبحي: إقامة السوبر المحلى فى الإمارات تسويق جيد للكرة المصرية

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جدة - عمرو شويل أعرب الدكتور أشرف صبحي، عن سعادته بتتويج نادي الزمالك بالسوبر الإفريقي متمنيا التوفيق لجميع الفرق المصرية والمنتخبات الوطنية.
وتابع أشرف صبحي في تصريحات تليفزيونية: "أهنئ الزمالك لاعبين وجهاز فني وإدارة وجماهير على السوبر الإفريقي".
وأضاف: "الأهلي والزمالك يمثلان قيمة كبيرة في الكرة العربية ونشكر الإمارات علي استضافة السوبر المحلي وإقامة السوبر المحلى فى الإمارات تسويق جيد للكرة المصرية".
وقال وزير الشباب والرياضة، أن ملف نقل لقاء الأهلى وصن داونز الى استاد القاهرة بدلا من استاد السلام على طاولة مسئولي اتحاد الكرة والجهات الأمنية.
وتابع: "ليس من اختصاصي ملف نقل لقاء الأهلي وصن دانز إلى استاد القاهرة ولكن ندعم طلب الأهلي".
ويواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك في قمة كروية جديدة، في نهائي السوبر المصري يوم الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي الإماراتية.
وستنطلق مباراة الأهلي ضد الزمالك في تمام السابعة مساء الخميس 20 فبراير 2020، بتوقيت القاهرة "الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي".
ويخوض الأهلي مباراة السوبر بصفته بطلا للدوري الممتاز موسم 18-19، بينما تأهل غريمه التقليدي الزمالك لخوض تلك المباراة بعد حسمه كأس مصر للموسم ذاته.
والتقى الفريقان في السوبر الأخير الذي كان مؤجلا من الموسم الماضي، يوم 20 سبتمبر 2019، وانتهت تلك المباراة المثيرة بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
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