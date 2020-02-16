شكرا لقرائتكم أحمد عيد عبدالملك: الزمالك بطل القرن الحقيقي وليس الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال عيد خلال تصريحات تلفزيونية:" أن الأهلي ليس نادي القرن الحقيقي مؤكدا أن الزمالك هو نادي القرن". Advertisements وتابع أنه لن ولم يشجع النادي الأهلي في اي مباراة أو اي بطولة يشارك بها، لانه زملكاوي وينتمي لنادي الزمالك. وأضاف أنه لن يهنئ الأهلي حال تتويجه بأي لقب قاري لأنه منافس الزمالك. وأتم أنه يشرفه العمل بقناه الزمالك ولكنه لم يتسول لذلك.

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