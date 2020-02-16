شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يقيل جروس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي
قرر أهلي جدة السعودي إقالة مدربه السويسري كريستيان جروس من منصبه بعد الخسارة من الوحدة 0-2 في الدوري السعودي لكرة القدم، وبدأ رحلة البحث عن البديل للمرة الثالثة هذا الموسم، بعدما أقال الكرواتي برانكو في الجولة الثانية وعوضه بجروس والذي أقيل من منصبه أول أمس.
وكان جروس قال بعد المباراة أمام الوحدة: «عانينا من سوء التنظيم وإنهاء الهجمة، لا أفكر في الإقالة ولدي خطة الفوز في المباراة القادمة».
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