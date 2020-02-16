برشلونة يعبر كمين خيتافي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق برشلونة فوزاً صعباً على ضيفه خيتافي 2-1، أمس في المرحلة 24 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليشارك ريال مدريد في الصدارة قبل لقاء ريال مدريد وسلتا فيجو اليوم.

ويمر برشلونة في مرحلة متذبذبة تعادل فيها مع إسبانيول وخسر ضد فالنسيا في الدوري كما خرج من ربع نهائي مسابقة الكأس أمام أتلتيك بلباو.

ورفع حامل لقب الدوري في آخر موسمين رصيده إلى 52 نقطة بفارق هدفين عن ريال المتصدر.

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وبدا أن خيتافي القادم من ضواحي مدريد والفائز في مبارياته الأربع الأخيرة في طريقه إلى إنجاز جديد، إذ سيطر على بداية المباراة بشكل كبير.

فبعد خروج ظهير أيسر برشلونة جوردي البا مصاباً للمرة الثالثة هذا الموسم ما يهدد مشاركته في مباراة نابولي الايطالي ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال أوروبا في 25 الحالي تجاوز خورخي مولينا الدفاع وانفرد قبل إنقاذ كرته في الرمق الأخير (22)، كما تم إلغاء هدف لخيتافي عبر تقنية الفيديو.

وتدخل ميسي ومرر كرة جاهزة للفرنسي انطوان جريزمان، فلكزها بيسراه فوق الحارس المتقدم (34)، وبعد خمس دقائق، شن برشلونة هجمة مركزة وصلت الى البديل جونيور فيربو لعبها من اليسار إلى يمين المنطقة، تابعها سيرجي روبرتو محكمة في الزاوية الأرضية اليمنى هدفاً ثانياً.

وفي الشوط الثاني، سجل البديل المخضرم أنخل رودريغيز أجمل أهداف المباراة على طريقة سواريز، بكرة على الطائر سكنت الزاوية اليمنى لمرمى برشلونة (66)، ثم ضاعت كرة التعادل في ظل دفاع مرتبك لبرشلونة وفرصة أنقذها تير شتيغن على ثلاث دفعات عن خط المرمى (72).