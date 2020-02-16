شكرا لقرائتكم خبر عن فوز دبا الحصن ومصفوت في دوري الهواة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر
عزز دبا الحصن مركز الوصافة في دوري الدرجة الأولى بفوز صعب على ضيفه البطائح خلال اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب الحصن، في ختام مواجهات الأسبوع 13 لبطولة الهواة.
كانت المباراة في طريقها للتعادل السلبي، لكن البرازيلي سانتياغو نجح في خطف هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 89 من تسديد على الطائر، مستفيداً من الكرة الرأسية الرائعة التي هيأها زميله عبدالله سالم.
وبهذا الفوز يعزز دبا الحصن تقدمه في المركز الثاني رافعاً رصيده إلى 27 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الإمارات المتصدر، فيما بقي البطائح بنقاطه ال19 السابقة.
وعلى ملعبه، تغلب مصفوت على ضيفه التعاون 4-1، بكر التعاون بالتسجيل في الشوط الأول عن طريق محمد الصغير في الدقيقة 20 قبل أن ينتفض مصفوت في الحصة الثانية ويقلب الطاولة بأربعة أهداف متوالية سجلها البرازيلي فيكتور توانيري ثلاثة اهداف «هاتريك»، وعلي كرم.
وبهذا الفوز يرفع مصفوت رصيده إلى 16 نقطة، فيما بقي التعاون بنقطتيه السابقتين قابعاً في المركز الأخير.
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