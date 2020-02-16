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بطولة أم القيوين حققت أهدافها

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مروان شاهين، رئيس لجنة العلاقات العامة والتشريفات، أن بطولة أم القيوين لكرة القدم في نسختها السابعة عشرة حققت أهدافها، بفضل الرعاية والدعم اللامحدود من سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين.
وكانت بطولة أم القيوين لكرة القدم اختتمت مؤخراً، بحضور ورعاية سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وفاز بلقب البطولة في نسختها المنتهية فريق الاتحاد الرياضي بعد فوزه في النهائي على فريق أصباغ ناشيونال.
وأشاد مروان شاهين بالبطولة والتنظيم، مبيناً أن الجميع استمتعوا بأوقات مميزة، والفرق المشاركة قدمت مستويات رائعة وقال: إن النجاح التنظيمي كان حاضراً في نسخة هذا العام، إضافة إلى الجوائز القيمة التي قدمت لأصحاب المراكز الأولى، كما حفزت البطولة الجماهير بجوائز أيضاً، وشهدت النسخة الحالية زيادة في أعداد الجماهير التي حضرت لمتابعة المباريات مبينا سعادته بما تحقق من نجاح.
وأوضح مروان شاهين، أن رعاية سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، للحدث وراء النجاح، مبيناً أن النجاحات التي حققتها البطولة في النسخة الحالية، وفي النسخ الماضية ما كانت لتصل إلى هذا الحجم، لولا الرعاية الكريمة والدعم المستمر الذي تحظى به البطولة من سموه. وأفاد بأن البطولة حققت أهدافها.

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