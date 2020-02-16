شكرا لقرائتكم خبر عن العين يعود من كلباء بفوز الوصافة ومطاردة الصدارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

استعاد العين هيبته بعد سقوطه الآسيوي الأخير أمام سباهان الإيراني صفر-4، وذلك بفوزه على اتحاد كلباء 4-1 في معقل «النمور» في لقاء مؤجل من الأسبوع الرابع عشر من دوري الخليج العربي.

حقق العين بالفوز التاسع في المسابقة مكاسب فنية متعددة، أبرزها تجاوز الخسارة الآسيوية القاسية، فضلاً عن القفز لوصافة الترتيب العام برصيد 31 نقطة وتضيق الفارق مع شباب الأهلي المتصدر إلى 5 نقاط، فيما عمقت الخسارة الجديدة من معاناة الفريق الكلباوي الذي لم يتذوق طعم الانتصار في الجولات الأربع الأخيرة وتوقف رصيده عند ال13 نقطة في المركز الثاني عشر، أي على بعد مركز واحد من الهبوط.

شهدت المباراة تبايناً كبيراً في الأداء، حيث اتسم الشوط الأول بالتكافؤ مع الأفضلية النسبية لأصحاب الأرض، لكنها افتقدت للفاعلية، بجانب سوء اللمسة الأخيرة عند ختام الهجمة والتي أفسدت على كلباء الكثير من الكرات والفرص السهلة، قبل أن تتحول الكفة للعين في الحصة الثانية عبر السيطرة والاستحواذ على الكرة.

كما يحسب للبرتغالي إيمانويل تفوقه في شوط المدربين، واستغلال عنصر المباغتة والضغط المتواصل على منافسه كلباء الذي تبدل حاله بالكامل في الحصة الثانية، وظهر بروح انهزامية ودفاع مكشوف يسهل اختراقه من كل الجبهات مع غياب التركيز وكثرة الأخطاء والهفوات.

ويبدو أن «النمور» يعاني مشكلة حقيقية في المنظومة الدفاعية التي كان لها تأثير سلبي في الفريق وأتاحت الزمن والمساحة ل«الزعيم» ليواصل التفوق وسيمفونية الأهداف المتوالية، لا سيما الهدف الذي سجله المجري جوجاك في شباك فريقه السابق والذي تجاوبت معه الجماهير العيناوية التي حرصت على مرافقة فريقها إلى المنطقة الشرقية لتعود سعيدة ومنتشية بالفوز الكبير والوصافة.

في المقابل، كان واضحاً حالة الغضب عند إداريي ولاعبي وفنيي وجماهير اتحاد كلباء على التحكيم، ولا سيما أن خبراء التحكيم أكدوا أن «النمور» كان يستحق ركلة جزاء عندما كانت النتيجة 2-1.

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طموح القمة

من جهته، أكد البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني للعين، أن فريقه حقق فوزاً مستحقاً على اتحاد كلباء في مواجهة وصفها بالصعبة خصوصاً في شوطها الأول، وأضاف «واجهنا فريقاً جيداً في الناحية الهجومية واعتمدنا أسلوب الضغط العالي والسيطرة على الكرة في الشوط الثاني وكنا نعلم أننا سنوجد فرصاً لإحراز الأهداف وبعد تسجيل الهدف الثالث أصبح الأداء أكثر هدوءاً وتمكنا من استلام زمام الأمور تماماً في الميدان، والأهم النقاط الثلاث، والتواجد بالمركز الثاني، وهدفنا الآن التفكير في القمة، حيث تفصلنا عنها 5 نقاط فقط»، مؤكداً بقوله: «لو لم أكن مؤمناً بقدرات العين لما أتيت إلى هنا»، في إشارة إلى ثقته الكبيرة وعزمه على بلوغ الصدارة.

وحول سبب تبديل لابا كودجو، قال المدرب البرتغالي: لدينا مباريات عديدة في مساحة زمنية قصيرة خلال الفترة المقبلة، لذلك فضلت سحب اللاعب الذي يعتبر أفضل مهاجم بالدولة حالياً، وذلك بهدف إراحته، كما فضلت منح زميله كايو الفرصة في خط المقدمة، ونجح في التسجيل.

وتعليقاً على احتفالية المجري جوجاك التي أثارت حفيظة جماهير فريقه السابق، قال: الاحتفال جزء من لعبة كرة القدم، وفي اعتقادي أن فرحة اللاعب بتسجيل أول هدف له مع فريقه الجديد أمر مهم جداً بالنسبة له بكل تأكيد، ولطالما أحرز جوجاك أهدافاً لكلباء، واحتفل مع جماهيرهم، واليوم هو يدافع عن شعار نادٍ آخر، وجمهوره ينتظر أن يحتفل معه.

دور الحكم

في الجانب الآخر، انتقد الأوروغوياني خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء الأداء التحكيمي بقوله: «الحكم حسم اللقاء، أنا لا أريد الخوض في الأخطاء التحكيمية بوصفها جزءاً من اللعبة، ولكن مع تكرارها في أكثر من مباراة وتسببها في تعطيل الفريق وإهدار جهوده لا يمكن السكوت على ذلك»، لافتاً إلى أن كلباء حرم من هدف صحيح في شوط اللعب الأول عبر تقنية «الفار» وركلة جزاء لا لبس فيها بشهادة كل من في الملعب، مما يضع أكثر من علامة استفهام. وعاب المدرب الأوروغوياني على لاعبيه خوضهم الحصة الثانية بتراخٍ غير مقبول، عكس ما قدموه في الشوط الأول.

وأقر المدرب داسيلفا بأن وضع فريقه بات حرجاً في ظل الخسارة الرابعة على التوالي وتلاشي فارق النقاط مع منافسيه على البقاء مما يستدعي الحيطة والحذر والتعامل مع الاستحقاقات القادمة على أنها مصيرية وبمثابة نهائي كؤوس، مع العمل بشكل كبير وتدارس الأخطاء والهفوات ووضع الحلول خاصة في المنظومة الدفاعية، لا سيما أن أمامنا مواجهة مهمة مع الشارقة في كأس رئيس الدولة، لذلك يجب أن نستعد بقوة، وأن يتحلى الجميع بالثقة والحماس والروح المعنوية العالية.