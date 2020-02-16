«الشارقة الرياضي» يطلق النظام المالي والإداري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق مجلس الشارقة الرياضي المرحلة الثانية من النظام المالي والإداري من خلال ورشة عمل بمقره الرئيس الأسبوع الماضي ضمن خطة العمل للتحول الإلكتروني والارتقاء بمستوى العمل الإداري والمالي في الأندية وتطبيق نظام الحوسبة المالية والإلكترونية والحوكمة.

حضر الورشة عدد من محاسبي نادي الشارقة الرياضي على أن تضم الورش القادمة جميع المحاسبين والعاملين في أقسام ولجان المالية في الأندية الأخرى ليتم العمل بشكل متكامل مع المجلس في ختام هذه الورش.

وأوضح الشيخ صقر بن محمد القاسمي أن هذا النظام يضمن العمل بشكل منظم لجميع الأطراف وقال: يسعى المجلس إلى أن تكون أندية الإمارة رائدة ونموذجاً مميزاً يحتذى به في مختلف المجالات، سيتم بدء تطبيق النظام في جميع الأندية، وستكون هناك زيارات وورش عمل من أجل التأكد من جاهزية الأندية للتحول الرقمي.