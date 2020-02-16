«إيه إف ممتاز» يتوج بكأس مجلس التعاون بـ «الشارقة للفروسية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أحمد مصطفى

توج الجواد «إيه إف ممتاز» لخالد خليفة النابودة بلقب الشوط الخامس والرئيسي لسباق كأس مجلس التعاون الخليجي في نسخته الثانية، والذي أقيم، أمس السبت، بنادي الشارقة للفروسية والسباق بمشاركة 87 جواداً تنافست على جوائز قدرها 350 الف درهم، حيث تم تخصيص السباق للخيول العربية الأصيلة من الإنتاج المحلي لدول مجلس التعاون.

واستطاع ايه اف ممتاز أن يحرز اللقب بقيادة الفارس العماني سيف البلوشي بعدما قطع المسافة البالغة 1700م في زمن وقدره 1:59:89 دقيقة، وقد بلغت جوائز هذا الشوط 200 ألف درهم، فيما حل في المركز الثاني الجواد «ايه اف المتغطرس» لخالد خليفة النابودة أيضاً وبقيادة الفارس أدري دي فريز، فيما حل في المركز الثالث الجواد «شوال للوثبة للسباقات» بقيادة الفارس جيسوس.

شهد منافسات السباق الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق وسلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية، وباتريك عون الممثل الاقليمي لشركة لونجين راعية السباق.

وفي تفاصيل أشواط السباق أحرز الجواد «ايه اف مزمار» لخالد خليفة النابودة لقب الشوط الأول وهو شوط لونجين دولشي فيتا، وهو مخصص للخيول العربية الأصيلة من إنتاج الإمارات وبعمر أربع سنوات فأكبر لمسافة 1700م، وبلغت جوائز هذا الشوط 40 ألف درهم، تنافس عليها 16 جواداً، فيما استطاع الجواد «الجازي» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن يحرز لقب الشوط الثاني بفارق رأس وبقيادة الفارس فابريس فيرون، فيما حل بالمركز الثالث الجواد: «إيه اف عراب» لخالد خليفة النابودة وبقيادة الفارس تاج أوشي.

وفي الشوط الثاني وهو شوط لونجين كونكويست كلاسيك والمخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة استطاع الجواد «ايه اف اجود» لخالد خليفة النابودة أن يحرز لقب الشوط البالغة جوائزه 40 ألف درهم، فيما حل بالمركز الثاني الجواد «نصر الريف» لإسطبلات العجبان وبقيادة الفارس اشتيبان مازور وذلك بفارق طولين وربع الطول عن صاحب المركز الأول، فيما حل في المركز الثالث الجواد «قاصد ورسان» للشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان وبقيادة الفارس رويستون فرنش.

وتوج الجواد «جولد سيلفر» لزياد كلداري بلقب الشوط الثالث وهو شوط لونجين «كونكويست في. إتش. بي» ومخصص للخيول العربية توليد الإمارات تكافؤ لمسافة 1200م، وبلغت جوائز هذا الشوط 40 ألف درهم، فيما حقق الجواد: «دبليو إم ايه اف عفر» المركز الثاني بقيادة الفارس شون كيران وحل في المركز الثالث الجواد «ايه اف تغزل» لخالد خليفة النابودة وبقيادة الفارس أدري دي فريز.

وفي الشوط الرابع شوط «لونجين هايدروكونكويست» والمخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة توليد الإمارات بعمر أربع سنوات فأكبر لمسافة 1000م أحرز الجواد «أطرش» لعلي عبدالعزيز العويس لقب الشوط وبقيادة الفارس مارك مونجان، فيما جاء في المركز الثاني الجواد «إيه اف المميز» ليوسف علي الخاجة وبقيادة الفارس ساندرو بايفا، فيما جاء في المركز الثالث الجواد «السهوج» لعلي عبد العزيز العويس بقيادة الفارس مارك مونجان.

وفي الشوط السادس والأخير شوط لونجين ركورد والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة ضمن التصنيف بعمر ثلاث سنوات فأكبر لمسافة 1200 فقد أحرز الجواد «المستشار» لسيد حشيش «لقب الشوط بقيادة الفارس ريتشارد مولن، فيما حل بالمركز الثاني الجواد» هيوكليبوك لبدر عبدالله المطوع وبقيادة الفارس كونور، فيما جاء في المركز الثالث الجواد «دافي لامب» لنقابة بورسلي للسباقات وبقيادة الفارس برناردو بينيرو.