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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فوز هام لبيرنلي تاريخ النشر: 16/02/2020 استمع حقق بيرنلي فوزاً هاماً على حساب مضيفه ساوثمبتون 2-1 ضمن المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحقق بيرنلي فوزه الثالث في المباريات الخمس الأخيرة في «البريميرليج»، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة وتقدم للمركز العاشر مؤقتاً، فيما تجمد رصيد ساوثمبتون عند 31 نقطة في المركز الثالث عشر.

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