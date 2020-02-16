عبدالله المري يحصد ناموس سباق إكسبو 2020 للقدرة

توجت إسطبلات (F3 ) لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بناموس سباق إكسبو 2020 المفتوح للقدرة الذي أقيم، صباح أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة لمسافة 120كم، من خلال الفارس عبدالله غانم المري وهو على صهوة الخيل شاتان الذي تم تسميته في أعقاب فوزه ب«إكسبو»، تلاه في المركز الثاني فارس إسطبلات MRM سيف أحمد المزروعي وهو على صهوة الخيل ماجيك، وحل ثالثا الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم وهو على صهوة الخيل لافت التابع لإسطبلات M7.

توج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في ختام السباق محمد عيسى العضب المدير التنفيذي لمدينة دبي الدولية للقدرة.

وأهدى البطل عبدالله غانم المري الكأس إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي مالك الإسطبل الذي ساهمت توجيهات سموه في فوزه بالسباق بتميز، معتبراً فوزه بالكأس فخراً له ودافعاً معنوياً كبيراً لمسيرته في الفروسية، مشيراً إلى أن السباق لم يكن سهلا حيث ضمت منافساته أهم الفرسان والإسطبلات وأشهر الخيول، مشيداً بنجاح السباق وأكد سعادته بتسمية الخيل الذي حقق الفوز بالمركز الأول باسم «إكسبو».

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وتصدرت الفارسة فاطمة جاسم المري المرحلة الأولى التي جرت لمسافة 40 كم وهي ممتطية الخيل روبيس المملوك لإسطبلات F3 لحقها في المركز الثاني الفارس أحمد صالح الشحي من إسطبلات البوادي وهو على صهوة الخيل أفينير، ثم سهيل الغيلاني من إسطبلات M7 وهو على صهوة إيليفين، وفي المركز الرابع جاءت الفارسة الأرجنتينية كاتالينا باستونس وهي على صهوة تشاسان التابع لإسطبلات (F3 )، ومن نفس الإسطبل جاء الفارس عبدالله غانم المري وهو على صهوة الخيل شاتان.

وفي المرحلة الثانية للسباق التي جرت لمسافة 35 كم قفزت الفارسة نورة عبدالله محمود من إسطبل المغاوير وهي على صهوة الخيل رامبل إلى المركز الأول، تلتها الفارسة فاطمة جاسم المري من إسطبلات F3 من خلال الخيل روبيس، فيما حافظ سهيل الغيلاني على المركز الثالث، ثم حل الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم من إسطبلات M7 وهو على صهوة الخيل رعود رابعا، فيما تراجع الفارس أحمد صالح الشحي من المركز الثاني في المرحلة الأولى ليحل في المركز الخامس في نهاية الثانية وهو على صهوة الخيل أفينير.

وقفز الشيخ راشد بن دلموك أل مكتوم من المركز الرابع في المرحلة الثانية إلى صدارة ترتيب الفرسان الواصلين في ختام المرحلة الثالثة من السباق الذي بلغت مسافته 27 كم وهو على صهوة الجواد لافت المملوك لإسطبلات M7، تلاه شقيقه الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم في المركز الثاني وهو على صهوة الخيل رعود المملوك لإسطبلات M7 أيضاً، وفي المركز الثالث حل الفارس عبدالله غانم المري من إسطبلات F3 وهو على صهوة الخيل شاتان، ثم الفارسة فاطمة جاسم المري التي تراجعت إلى المركز الرابع بعد أن كانت أول الواصلين في نهاية المرحلة الثانية، وفي المركز الخامس جاء الفارس سالم محمد الكتبي وهو على صهوة أوسكار المملوك لإسطبلات (M7)، وتم رصد جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الأولى في السباق منها: ثلاث سيارات لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، والمركز الرابع 120 ألف درهم، والمركز الخامس 110 آلاف درهم، المركز السادس 100 ألف درهم، والمركز السابع 90 ألف درهم، والمركز الثامن 80 ألف درهم، والمركز التاسع 70 ألف درهم، والمركز العاشر 60 ألف درهم ومن المركز الحادي عشر وحتى المركز الخامس عشر 50 ألف درهم.

وأعلن نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية عن فتح باب التسجيل في سباق كأس حتا للقدرة المخصص للإسطبلات الخاصة المقرر إقامته يوم 20 فبراير الجاري لمسافة 119كم، كما حددت يوم 15 الجاري موعداً نهائياً لتسجيل الخيول والفرسان الراغبين في المشاركة.