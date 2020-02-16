النيادي: مونديال المواي تاي نقلة جديدة في مسيرة الاتحاد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم للمواي تاي التي تستضيفها الإمارات في يونيو المقبل، اتصالاً هاتفياً أمس الأول من الدكتور ساكشي تبسون رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي للاطمئنان على سير الإعداد لاستضافة مونديال العالم للمواي تاي، التي أسند تنظيمها لدولة الإمارات.

وأكد النيادي جاهزية الإمارات لتنظيم الحدث الرياضي العالمي بعد أن سخرت القيادة الرشيدة لقطاع الشباب والرياضة كافة متطلبات النجاح مما يؤهلها لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية.

وقال: لا شك في أن ما تحقق خلال مسيرة الاتحاد الذي دخل عامه الثالث منذ تأسيسه على المستويين الإداري والفني يمثل إنجازاً سيظل شاهداً ورصيداً يضاف لإنجازات الرياضة الإماراتية التي تبوأت أفضل المراكز الإدارية القيادية الإقليمية والدولية، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتأهيل شباب الإمارات ليؤدي المهام التي توكل له بكفاءة تنعكس على اسم دولته.

وأضاف: مونديال المواي تاي نقلة جديدة في مسيرة الاتحاد واللعبة، ويتواصل العمل لاستضافة البطولة وهو ما تم تأكيده لرئيس الاتحاد الدولي للعبة ويتوقع أن يشارك في البطولة 1500 لاعب ولاعبة من حوالي 100 دولة من مختلف قارات العالم.

من جهة ثانية ينظم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج بطولة الإمارات للمواي تاي وذلك خلال الفترة من 20 إلى 22 فبراير الجاري بصالة نادي ضباط القوات المسلحة، ويتضمن برنامج الاتحاد لعام 2020 إقامة بطولة الإمارات للكيك بوكسينج للشباب والناشئين وذلك يوم 12 مارس المقبل، كما ينظم الاتحاد في 19 مارس بطولة الإمارات للكيك بوكسينج ويختتم موسمه المحلي في مايو المقبل بإقامة بطولة زايد الرياضية للكيك بوكسينج للشباب والناشئين.