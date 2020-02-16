شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج أبطال «الحزام الأحمر» للكونغ فو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقيم احتفال بتتويج أبطال نادي الحزام الأحمر للكونغ فو، بعد اجتيازهم اختبارات الترقي لنيل الأحزمة المتقدمة، وقد جرت المباريات النهائية في جو حماسي بحضور ذوي اللاعبين الذين شجعوا أبناءهم بحرارة، وتم في نهاية الحفل التقاط الصور التذكارية للاعبين مع ضيوف الحفل والجهاز الفني للنادي.

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