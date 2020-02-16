بطولـة دبـي المفتوحـة للسـلة تنطلـق اليـوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق الليلة النسخة الثانية من بطولة دبي المفتوحة لكرة السلة بمشاركة 9 فوق تمثل أبرز فرق الجامعات والجاليات والمؤسسات على مستوى الدولة، هي: الجامعة الأمريكية في دبي، أكاديمية جام لكرة السلة، يو اي أس، تربو، هوبرز، كيو سكواد، يو اس اي بروكلين، ايتال باسكت، وبي إس إس اي.

تنظم البطولة التي تستمر حتى إبريل المقبل، مؤسستا جام أكاديمي وأيجل ايفيت تحت إشراف كل من مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لكرة السلة الذي رشح لإدارتها قائمة معتمدة من الحكام الدوليين والمحليين.

تقام منافسات المرحلة الأولى من البطولة بنظام الدوري من دورين يعقبهما الأدوار النهائية وتتويج الأبطال وتوزيع المكافآت المالية الكبيرة والمميزة على الفرق صاحبة المراكز الأولى في البطولة، وتقام المنافسات بصالتي الجامعة الأمريكية في دبي ومدرسة أفليك الفرنسية بنادي النصر الرياضي يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع.

وكانت اللجنة المنظمة عقدت اجتماعاً فنياً مع ممثلي الفرق المشاركة في مقر الجامعة الأمريكية في دبي، بحضور كل من أحمد سليمان رئيس جام أكاديمي، وأحمد طارق سليم ممثل أيجل ايفيت.