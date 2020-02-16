عبدالله القاسمي يتوج بلقب رالي أم القيوين الصحراوي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تُوّج الشيخ عبدالله بن فيصل القاسمي، بلقب «رالي أم القيوين الصحراوي 2020»، ضمن الجولة الأولى من بطولة الإمارات للراليات، التي أقيمت في منطقة سيح بياته، بتنظيم من نادي الإمارات لرياضة السيارات.

وشهد الرالي مشاركة 10 فرق من الإمارات ومختلف دول الخليج ومن دول آسيا وأوروبا، وتصدر الشيخ عبدالله بن فيصل القاسمي برفقة ملاحه كابي خوري، الترتيب العام لنقاط البطولة، وجاء المتسابق السعودي صالح السيف وملاحه الإماراتي راشد حسن في المركز الثاني وحل ثالثاً المتسابق الإماراتي نوح بوحميد وملاحه يوسف نبهان.

وأكدت اللجنة المنظمة للرالي الصحراوي أن نجاح الجولة الأولى من بطولة الإمارات للراليات 2020، يتماشى مع الأهداف التي وضعتها إدارة نادي الإمارات لرياضة السيارات؛ لإعادة بريق الشهرة للراليات في الدولة، التي شكلت الأساس الذي انطلقت منه رياضة السيارات.

وأشارت اللجنة المنظمة إلى أن نظرة النادي المستقبلية شاملة، وهدفها تطوير رياضة السيارات على المستوى المحلي بدولتنا الحبيبة، منوهة إلى أن الإمارات اشتهرت دوماً بكونها مهد الرياضات على مختلف أنواعها.