شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تشارك في عمومية «دولي الشرطة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسلم العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة، رسالة من الفريق أول «م» الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة، تتعلق بالمشاريع والمقترحات الخاصة بالاتحاد الدولي الرياضي للشرطة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه، العقيد خالد علي النجار، الأمين العام المساعد ومدير المكتب الرئاسي للاتحاد الدولي الرياضي للشرطة، والعقيد طارق السداني مدير العلاقات العامة والتسويق، والعقيد سلطان الودعاني رئيس الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي، عضو اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة.

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