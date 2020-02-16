فوز مريح للايبزيج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتقى لايبزيج إلى صدارة الدوري الألماني لكرة القدم موقتاً بفوزه المريح على ضيفه فيردر بريمن 3- صفر ضمن المرحلة الثانية والعشرين. وسجل لوكاس كلوسترمان (17) والتشيكي باتريك شيك (39) والفرنسي نوردي موكييلي (46) الأهداف، ليخطف الصدارة بفارق نقطتين من بايرن ميونيخ حامل اللقب الذي يحل ضيفاً اليوم الأحد على كولن الرابع عشر.

وهو الفوز الأول للايبزيج بعد تعادلين مع بوروسيا مونشنجلادباخ 2-2، وبايرن ميونيخ بدون أهداف، في حين هي الخسارة الرابعة على التوالي لفيردر بريمن وصيف القاع.