«روكبيللو دي كايرو» لرئيس الدولة يتوج بشوط البصرة

خطف المهر «روكبيللو دي كايرو» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» شوط البصرة الثالث لمسافة 1400 متر محققاً زمناً وقدره 1:37.81 وبفارق طول 0.75 عن «ويكند» صاحب المركز الثاني، كما توج الفرس «يارا» من الوثبة للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بلقب شوط «المويجعي» السادس محققاً زمناً وقدره 2:04.22 لمسافة 1800 متر وبفارق طول 1.25 عن الوصيف «برادو دي بانشير»، كما تمكن الجواد «بلوسوفرين» من فريق البيت متوحد من الظفر بلقب شوط «المهجنة» الوحيد في السباق مسجلاً رقماً جديداً 2:48.77 لمسافة 2600 متر كسر به الرقم السابق المسجل باسم «سيكريت تريد» 2:50.09 في شهر مارس الماضي.

جاء ذلك في الحفل السابع لهذا الموسم الذي أقيم يوم، أمس الأول بمضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف وتألف من سبعة أشواط خصصت للخيول العربية الأصيلة، ما عدا الشوط الثاني الذي خصص للخيول المهجنة، وتنافس فيه 96 خيلاً وفاقت مجموع جوائزه المالية نصف مليون درهم. وشهد الحفل سبعة آلاف متفرج تقدمهم محمد راشد الناصرى مدير عام نادى العين للفروسية وفيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وكانت الأمسية قد بدأت بكأس «الوثبة ستاليونز» لملاك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة وخطف فيه الجواد «شيفان أو ايه» لصالح عمر بن حيدر اللقب وجاء «إي اس الماس» في المركز الثاني. ونال المهر «مهوال» لعلي الحداد شوط «المقام». واستطاع الخيل «إنذار» لخليفة مطر النيادي أن يخطف شوط «المرخانية» الخامس، فيما توج المهر «داجو لوتوا» للرحماني للسباقات بشوط ختام الأمسية «الخزنة».