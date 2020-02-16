بوزنجال: كورنادو قد يعود أمام كلباء في الكأس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أكد محمد سعيد بوزنجال نائب رئيس شركة كرة القدم في نادي الشارقة ومشرف الفريق الأول لكرة القدم أن «الملك» يواصل تدريباته بصورة طبيعية ضمن استعدادات الفريق لمواجهة فريق بيرسبوليس الإيراني بعد غد الثلاثاء في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا.

وقال بوزنجال «الفترة القادمة تعتبر من أصعب الفترات من خلال مقارعة الفريق في أكثر من جبهتين بوجوده ضمن الفرق المنافسة في الدوري وفي بطولة الكأس وفي دوري أبطال آسيا، وهذا الأمر يتطلب مضاعفة الجهود من اللاعبين».

وتابع: طوينا صفحة مباراة التعاون وكلنا ثقة في مجموعة اللاعبين والجهازين الفني والإداري، وكل الشكر للإدارة العليا ورئيس شركة الكرة على الوقفة القوية وشكرنا الخاص إلى جمهور نادي الشارقة الرياضي الذي دعم الفريق بحضور جماهيري كبير في مباراتنا السابقة ونتوقع حضوراً جماهيرياً أكبر في المباراة القادمة لأن الفريق في حاجة كبيرة إلى الوقفة الجماهيرية في مثل هذه الظروف.

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وحول عودة البرازيلي إيجور كورنادو أيقونة الفريق أكد محمد سعيد بوزنجال أن «إيجور يواصل التدريبات مع زملائه اللاعبين ويشارك في تدريبات الكرة لفترات قصيرة وقد يكون ضمن قائمة لاعبي الفريق في مباراتنا القادمة مع فريق نادي اتحاد كلباء في ربع نهائي كأس رئيس الدولة، هذا مجرد توقع ولكن الكلمة الأولى والأخيرة للجهازين الفني والطبي».

وتؤكد متابعات «الخليج الرياضي» أنه إذا لم يشارك اللاعب من البداية أمام كلباء في الكأس فإنه سيكون ضمن قائمة الفريق وسيكون مشاركاً في مباراة الوصل بالدوري من البداية.

ويذكر أن اللاعب إيجور كورنادو ساهم في قيادة «الملك» إلى الفوز ببطولة دوري الموسم الماضي بعد غياب نادي الشارقة 23 عاماً عن البطولة ولأول مرة في مسيرة الفريق بدوري الخليج العربي كان قد تعرض للإصابة بقطع في العضلة الضامة للقدم اليسرى في يوم 24 ديسمبر/‏ كانون الأول 2019، وفي الدقيقة 116 من مباراة الشارقة مع حتا في دور الستة عشر من بطولة الكأس التي جرت على ملعب مكتوم بن راشد في نادي شباب الأهلي في الممزر وأجريت له عملية جراحية باستدعاء طبيب مختص من فرنسا أجرى له العملية في مستشفى القرهود وظل اللاعب في الراحة السلبية وبعد ذلك دخل مرحلة التأهيل بإشراف الدكتور الجزائري محمد العربي الذي تدرج بتأهيل اللاعب وبعد الاطمئنان عليه قبل أسبوعين عبر الأشعة التي أجريت على موضع الإصابة.

وبدأ النجم البرازيلي كورنادو في تدريبات الصالة وبعدها بالجري حول الملعب وبدأ في المشاركة في تدريبات الكرة قبل أسبوع.