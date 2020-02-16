سحب قرعة بطولة معهد دبي القضائي للخماسيات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سحبت قرعة النسخة الثامنة من بطولة معهد دبي القضائي لخماسيات كرة القدم 2020، والتي ستنطلق على ملاعب المعهد غداً الاثنين.

حضر القرعة القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وإداريو وممثلو 24 مؤسسة حكومية وشبه حكومية وخاصة مشاركة في الحدث.

وقال السميطي: الرياضة تحمل الكثير من القيم السامية، إلى جانب دورها الجوهري للارتقاء بجودة الحياة والصحة العامة للمجتمع ونشر السعادة بين أفراده، لذلك أردنا من خلال هذه الدورة تحفيز أفراد المجتمع على اتخاذ النشاط الرياضي نمطاً في حياتهم».

وقالت مريم الرميثي، مديرة البطولة: «نفخر بقدرتنا على تنظيم هذه البطولة التي تشارك فيها جهات حكومية وشبه حكومية وخاصة على مستوى الدولة»، وتشهد دورة هذا العام انضمام أربعة فرق جديدة لأول مرة، وهي: واحة السيلكون والسياحة وزايد للإسكان وهيئة تنمية المجتمع. ونحن على يقين تام بأن الاستعدادات المسبقة ستساعدنا على تحقيق الأهداف المرجوة منها، وفي مقدمتها نشر الثقافة الرياضية بين مختلف شرائح المجتمع.