طواف دبي النسائي الدولي ينطلق اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم،

تنطلق في السابعة من مساء اليوم، فعاليات طواف دبي النسائي الدولي الأول الذي ينظمه اتحاد الإمارات للدراجات بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

البداية ستكون بحفل الافتتاح الذي سيقام في تاون سكوير، بحضور أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات رئيس اللجنة المنظمة العليا للطواف، وأحمد الحوري نائب الرئيس، ونورة الجسمي مديرة الطواف، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وقيادات مجلس دبي الرياضي.

ويسبق حفل الافتتاح، عقد الاجتماع الفني للطواف الذي يعقد في الثانية بعد الظهر برئاسة الحكم الدولي النمساوي كريستوفر آندي الحكم العام للطواف، ونورة الجسمي مديرة الطواف، والحكام ومندوبي الفرق المشاركة للاطلاع على اللائحة الفنية وبرنامج انطلاق المراحل الأربع التي يتضمنها الطواف.

وأعرب أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، عن سعادته بهذا التجمع الرياضي الدولي للدراجات بمشاركة 17 فريقاً من مختلف دول العالم في طواف دبي النسائي الدولي الذي يقام في ربوع دبي السباقة دائماً لاحتضان أكبر وأهم الأحداث الرياضية والطوافات الدولية التي حققت نجاحات كبيرة بفضل خبرة أبناء الإمارات والاهتمام الكبير الذي تلقاه من قبل أصحاب السمو الشيوخ والقيادات الرياضية متمنياً التوفيق لجميع الفرق.