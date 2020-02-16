«غنتوت لأصحاب الهمم» يحرزلقب بطولـة يـوم الأمــل للبولــو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق غنتوت لأصحاب الهمم للبولو بلقب مباراة يوم الأمل لأصحاب الهمم والهلال الأحمر الإماراتي الاستعراضية الخيرية، التي نظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو بملعب سلطان بن زايد للبولو تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وخصص ريعها للأعمال الإنسانية،وتوج فريق غنتوت بعد فوزه على فريق غنتوت الهلال الأحمر 4-3.

حضر الفعاليات الشيخ سلطان بن فلاح بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، وسعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس النادي وزايد خليفة الزعابي المدير التنفيذي لنادي غنتوت رئيس اللجنة المنظمة.

قاد فريق غنتوت البطل الشيخ طحنون بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، الذي سجل أول أهداف فريقه الذهبي بجانب هدفين لناصر الشامسي وهدف لألفريدو كابلا، وسجل لغنتوت الهلال الأحمر فارس اليبهوني وخالد بن دري هدفين. وفي ختام الاحتفال قام الشيخ سلطان بن فلاح بن زايد آل نهيان يرافقه زايد خليفة الزعابي بتكريم الفريقين والحكام وقام سعيد بن حوفان المنصوري بتكريم الرعاة الذين شاركوا في إنجاح المهرجان، وتم السحب على جوائز قيمة للجماهير بلغت قيمتها 50 ألف درهم.