شكرا لقرائتكم خبر عن تألق القانون والأسنان في كروية العلوم والتقنية بالفجيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”
تواصلت منافسات النسخة ال11 من بطولة دوري جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة لكرة القدم للكليات والتي تستمر فعالياتها حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري بمشاركة ستة فرق، حيث أسفرت المواجهات عن تصدر فريق القانون بالعلامة الكاملة في أعقاب فوزه الكاسح على الإدارة 10-1، كما كان الفوز أيضاً من نصيب طب الأسنان على الإعلام 2 -1، والهندسة على الصيدلة 6-3، فيما نصب فريق الإعلام السيرك بالفوز على إدارة الأعمال 9-1، واليوم تقام مباراتان ستحددان ملامح المنافسة.
وأشاد البروفسير علي أبوالنور مدير الجامعة بالتنافس القوي الذي تشهده البطولة واستقطابها أعداداً كبيرة من المواهب الكروية مما يؤكد على استمرار المسابقة سنوياً من منطلق تنمية روح التنافس ورفع كفاءة ونشاط الطلاب، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة رصدت مجموعة من الجوائز القيمة للفائزين بالمراكز الأولى، مقدماً الشكر للجنة المنظمة ووكلاء الكليات ورمزي غنيم المشرف الرياضي على المتابعة اليومية للبطولة.
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