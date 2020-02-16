شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد ناصر يشارك في مهرجان مدرسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت المدرسة الثانوية الإنجليزية بالفجيرة مهرجاناً رياضياً بمشاركة 800 طالب وطالبة من مختلف الأعمار قدموا عروضاً أكثر من رائعة، بحضور الحارس الدولي ماجد ناصر لاعب شباب الأهلي والمنتخب الوطني ضيف الشرف، بجانب أعضاء هيئة التدريس وجمع غفير من أولياء الأمور.

وأكد إسماعيل كمال مدير الإدارة الرياضية أن الهدف من المهرجان تفعيل دور الرياضة المدرسية لتكون أحد روافد الرياضة في إمارة الفجيرة عبر مناهج رياضية أكاديمية بمعايير علمية، فضلاً عن اكتشاف المواهب معرباً عن شكره للشيخ عبدالله بن حمد الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية على دعمه ورعايته الكريمة، كما خص بالشكر إدارة المدرسة والقائمين على تنظيم الحدث الرياضي ومعلمي التربية البدنية.

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