شكرا لقرائتكم خبر عن المصنفون الأوائل يشاركون في بطولة فزاع للقوس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد أربعة من المصنفين الأوائل عالمياً إلى جانب نخبة من أبرز المصنفين على قائمة الاتحاد الدولي، مشاركتهم في بطولة فزاع الدولية للقوس والسهم، إحدى بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، التي يستضيفها نادي دبي لأصحاب الهمم في الفترة من 18 إلى 22 فبراير الجاري.

وعلى مستوى الفئات الخمسة الرئيسية في البطولة، فإنها تضم 5 من أفضل المصنفين العشرة الأوائل على مستوى العالم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المصنفون الأوائل يشاركون في بطولة فزاع للقوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.