شكرا لقرائتكم خبر عن «الحبتور» أول الأساتذة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتزع فريق الحبتور، بقيادة محمد الحبتور، فوزاً صعباً على منافسه فريق جرين جيتس، بثمانية أهداف، مقابل سبعة، بعد مباراة من أربعة أشواط، انتهت بالتعادل بسبعة أهداف لكل منهما، ليحتكما إلى الوقت الإضافي، ويفوز الحبتور بالهدف الذهبي ويتوج بطلاً لبطولة الأساتذة للبولو، والتي انطلقت في 9 فبراير الجاري، بمشاركة فرق الإمارات والحبتور وجرين جيتس ومهرة وهيسكث وبهانديكاب 8 جول.

وأعرب محمد الحبتور عن سعادته بالفوز، وأهدى اللقب إلى محبي وعشاق اللعبة، وأعلن استعداد فريقه الأساسي وخيوله للمشاركة في البطولة الأبرز «بطولة بنك ستاندرد تشارترد للبولو 2020».

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