87 خيلاً تتنافس على نصف مليون درهم في مضمار أبوظبي

يستضيف مضمار أبوظبي للفروسية اليوم، الحفل الثاني عشر في الموسم،وتشتمل الأمسية على 6 أشواط للخيول العربية الأصيلة،باستثناء الشوط الثاني الذي يخصص للخيول المهجنة الأصيلة،وتتنافس في السباق 87 خيلاً،تسعى إلى حصد الجوائز التي تبلغ قيمتها 520 ألف درهم.

وينطلق السباق في الشوط الأول على لقب «داماس» تكافؤ لمسافة 1400 متر، وتبرز «إيه إف ماكرة» إلى جانب رفيقها «إيه إف لاسع»، وتنافسهما الفرس «ألين خال». كما يسعى «اينهوا توبشيف» للتصدي لهم في ظهوره الأول بالعاصمة منذ عامين.

ويجذب الشوط الثاني (الشهامة) المخصص للخيول المهجنة الأصيلة على مسافة 1400 متر - تكافؤ، عدة خيول من بينها «دالتري» و«راكونتور»، وهناك «مزيد» صاحب الخبرة بانتصارين في ميدان وسيركض على العشب للمرة الأولى في مسيرته.

ويأتي سباق الإمارات الكلاسيكي لمهرات 4 سنوات إنتاج الإمارات، في الشوط الثالث على مسافة الميل (هيبة)، بمشاركة 13 مهرة، وتبرز من خلاله «ظفرة» الفائزة في سباقين خاضتهما في أبوظبي منذ بداية مسيرتها، ومعها «جمرة» ، كما تدخل على خط المنافسة «مرزقة» و«سحابة».

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وتشتعل الإثارة في الشوط الرابع مع كلاسيكي الأمهار على مسافة الميل (هيبة)، حيث يبرز المهر الصاعد «مقام»، ويشارك وصيفه في ذلك السباق «العزوم».

ويدفع النابودة بكل من «إيه إف مصنف» و«إيه إف سقراط».

ويدفع النابودة بخمسة خيول قوية في كأس الوثبة ستاليونز لملاك الاسطبلات الخاصة في الشوط الخامس على مسافة الميل (تكافؤ)، وأبرزها «ايه اف أشرس»، والفرس «ايه اف راوية»، وينافسهما «فرتيل دو كروات.

ويسدل الستار على الأمسية بسباق شيك مان (تكافؤ) على مسافة 2200 متر بمواجهة بين «ايه اف يطرق» و«صمود»، ويدفع لمارتنيل بالنجم «أسياد» و«بينونة».