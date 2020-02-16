شكرا لقرائتكم خبر عن يوم رياضي في «أحداث شرطة أبوظبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت إدارة رعاية الأحداث في مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي يوماً رياضياً تحت شعار «الرياضة أسلوب حياة» بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ونادي بني ياس في ملعب إدارة رعاية الأحداث.

وأكد العميد أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع أمن المجتمع اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز روح الإيجابية الوظيفية والشعور بالسعادة لدى المنتسبين.

وتهدف الفعالية إلى تعزيز روح التنافس والتحدي بين الموظفين وتشجيعهم على ممارسة الرياضة في أجواء السعادة بعيداً عن ضغوط العمل والحياة اليومية.

فاز بالمركز الأول فريق نادي بني ياس وحلت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية (العين) في المركز الثاني، بينما فاز بالمركز الثالث إدارة رعاية الأحداث.

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