«بعد تعيين بكاري جاساما حكما لمباراة الأهلي وصن داونز»..نبيل الحلفاوي :إصرار واضح على إخراج الأهلي

أعرب الفنان "نبيل الحلفاوي" عن غضبه من قرار الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتعيين بكاري جساما حكما للقاء العودة بين الاهلي وصن داونز الذي سيقام فى جنوب أفريقيا. وكتب "الحلفاوي" علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا : إصرار واضح من الكاف على إخراج الأهلي من البطولة بتعيين هذا الرجل للأهلي بالذات وفي مباراة العودة الحاسمة للتأهل. وأضاف : ننتظر أن يتحرك الأهلي مدعوما بسوابق هذا الحكم وإن استدعى الأمر نرفع الأمر للفيفا.

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