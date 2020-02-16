مرتضى منصور يكشف تفاصيل تهديده بالقتل قبل مباراة "الزمالك" و"الترجي" بالدوحه

قال المستشار "مرتضى منصور"، رئيس نادي الزمالك، أنه تلقى تهديدات بالقتل له وللفريق الأول لكرة القدم بالنادي

وأضاف "منصور" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"،و المذاع عبر فضائية "صدى البلد" : أنه قام بإيقاف خطوط الهاتف التي يمتلكها بعد إرسال تلك الرسائل, مؤكدا أن "أبو سنيدة" قام بإرسال رسائل مسيئة إلى المسئولين في مصر عبر الخطوط التي يمتلكها بعد سرقتها.

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وأكمل : "أبو سنيدة" القطري قام بإرسال رسائل إلى خالد الدرندلي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وتأكد الدرندلي من أن الخطوط التي ترسل له تلك الرسائل مسروقة، وانتبه سريعا للمخطط القطري.

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