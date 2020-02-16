أتالانتا يسقط روما ويحرمه ملاقاته في المركز الرابع









اسماء السيد - أحبط أتالانتا محاولات روما للحاق به في المركز الرابع، وهزمه 2-1 السبت في المرحلة 24 من الدوري الايطالي لكرة القدم.

وابتعد اتالانتا بفارق 6 نقاط عن فريق العاصمة، مقلصا الفارق الى 8 نقاط مع لاتسيو الثالث الذي يستقبل انتر المتصدر في مباراة قمة الاحد.

وعرف البوسني ادين دجيكو الطريق الى مرمى اتالانتا بعد خطأ فادح بترويض الكرة من المدافع الارجنتيني خوسيه لويس بالومينيو، فانفرد وسجل هدفه الحادي عشر هذا الموسم (45)، ليضع البسمة على وجه مدربه البرتغالي باولو فونسيكا.

لكن صاحب الارض عادل سريعا بعد الاستراحة، عندما صحح بالومينو خطأه بتسديدة يسارية من مسافة قريبة اثر ركنية (50).

وتقدم فريق المدرب جانبييرو غاسبيريني بهدف جميل جدا للكرواتي البديل ماريو باشاليتش بعد أقل من 20 ثانية على نزوله، بكرة لولبية في الزاوية اليمنى العليا من داخل المنطقة مسجلا هدفه الخامس هذا الموسم (59).

ويستعد اتالانتا لمواجهة هامة في تاريخه، عندما يلاقي فالنسيا الاسباني الاربعاء المقبل في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا.

ودفع بولونيا السابع ثمن طرد لاعبين من صفوفه ليخسر امام ضيفه جنوى المهدد بالهبوط صفر-3. وحقق ليتشي الخامس عشر فوزه الثالث تواليا، معمقا جراح سبال الاخير 2-1.

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من جهة أخرى، سيريح يوفنتوس حامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية، نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو (35 عاما) في مباراته ضد ضيفه بريشيا الاحد.

وسجل افضل لاعب في العالم خمس مرات في عشر مباريات تواليا في الدوري، لكن مدربه ماوريتسيو ساري فضل اراحته قبل مواجهة ليون الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا في 26 الجاري.

وسيعود المدافع المخضرم جورجيو كييليني (35 عاما) الى التشكيلة بعد غيابه عن الملاعب منذ اب/اغسطس لاصابة قوية في ركبته.

وكان يوفنتوس خسر الصدارة لانتر بفارق الاهداف، بعد سقوطه المفاجئ امام فيرونا الاسبوع الماضي.

ملخص مباراة روما واتلانتا:

ملخص مباراة بولونيا وجنوى:

ملخص مباراة ليتشي وسبال: