شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباراتى الأحد والاثنين فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم للحكم وليد عبد الرازق إدارة مباراة اليوم الأحد بين وادى دجلة واف سى مصر ضمن دور الـ16 لمسابقة كأس مصر ويعاونه محمد عبد القادر وحمدى عباس ومصطفى القفاص حكما رابعا.

كما أسندت اللجنة للحكم محمد سلامة ميدو إدارة مباراة الغد بين طلائع الجيش والمقاصة فى نفس الدور ويعاونه أحمد الفار وإسلام مجدى ومحمد محمود عبد الله حكما رابعا.

ويستضيف وادى دجلة نظيره نادى مصر فى تمام الثانية ظهر اليوم الأحد على ستاد السلام ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة كعادة لقاءات الكأس

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وتأهل وادى دجلة لهذا الدور عقب الفوز على بيلا بأربعة أهداف دون رد فيما تأهل نادى مصر عقب تخطى عقبة الجونة 4-3 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى.

وتعد مباراة اليوم استمراراً للمنافسة بين الفريقين اللذان يصارعان بعضهما البعض بمسابقة الدوري على النجاة من دوامة الهبوط حيث يحتل دجلة المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة فيما يقبع نادى مصر في المركز الأخير للمسابقة برصيد 11 نقطة بعد ختام مباريات الدور الأول للدوري.

ويسعى وادى دجلة لحصد بطاقة التأهل لدور الثمانية لكأس مصر لاسيما في ظل نتائجه المتراجعة بالدوري والتي أدت لنهاية علاقته مع اليوناني جونيس بالتراضى بعد هزيمة الفريق بثلاثية دون رد، وقاد جونيس دجلة خلال 54 مباراة من بينها 3 مباريات فى كأس مصر، حقق الفوز فى 15 وتعادل فى مثلها وخسر فى 24 مباراة، 67 هدفا أحرزها لاعبو الفريق تحت قيادة جونياس، مقابل 76 هدفا هزت شباك دجلة.