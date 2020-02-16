رسميا.. رضوان جيد حكاما لمباراة الزمالك والترجى التونسى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ويعاون رضوان جيد كل من لحسن ازجاو مساعد أول ومصطفى اكركاد مساعد ثاني والحكم الرابع عادل زوراك جدير بالذكر أن الزمالك فاز على الترجي بثلاثية مقابل هدف في كأس السوبر الأفريقي ليتوج بلقبه الرابع.

يذكر أن المغربى رضوان جيد، أدار لقاء الهلال السودانى مع الاهلى، فى الجولة السادسة والأخيرة، من دورى أبطال أفريقيا.

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كان الفارس الأبيض، قد نجح في التتويج بلقب السوبر الأفريقي، أمس الجمعة على حساب فريق الترجى التونسي، بالفوز عليه بنتيجة 3 – 1، في المباراة التي جمعت الفريقين، في العاصمة القطرية الدوحة.

وتأهل الزمالك إلى ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، بعد احتلاله المركز الثانى، في المجموعة الأولى، خلف مازيمبى الكونغولى، بينما تصدر الترجى التونسي، المجموعة الرابعة.

جدير بالذكر أن الترجى التونسي، هو حامل لقب دورى أبطال أفريقيا في أخر موسمين، بينما يحمل الأهلى الرقم القياسي برصيد 8 ألقاب.