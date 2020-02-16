شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير تستقبل لاعبى الزمالك بالشماريخ بعد التتويج بالسوبر.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل جمهور نادى الزمالك لاعبى الفريق بـ" الشماريخ " عقب الوصول الى مطار القاهرة قادما من قطر بعد الفوز على الترجى التونسى والتتويج ببطولة السوبر الأفريقي، حيث شاركهم مصطفى محمد مهاجم الأبيض بالاحتفال معهم برفقة محمود عبدالرازق "شيكابلا " .

وعبر أحمد جلال أبراهيم عضو مجلس إدارة الزمالك عن سعادتة بالاستقبال من قبل الجمهور وتواجد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومرتضى منصور رئيس النادى على رأس الحضور في استقبال البعثة.

وسط مشهد حاشد لجماهير القلعة البيضاء بمطار القاهرة، استقبل أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، يرافقه أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بعد تحقيقه لقب بطولة كأس السوبر للمرة الرابعة فى تاريخه على حساب نادي الترجي التونسي، وذلك بعد تغلبه عليه بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف واحد.

وقد أعرب صبحي عن سعادته بهذا اللقب القاري الذي يضاف لسجل الرياضة المصرية، مشيدًا بجميع أعضاء الفريق الذين ضربوا المثل في بذل الجهد والعطاء طوال 90 دقيقة، وإستطاعوا حسم البطولة أمام منافس قوي ، والمرشح رقم ١ في أفريقيا في الفوز ببطولة أفريقيا.

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كما قدم صبحي التهنئة لكل الجماهير المصرية بصفة عامة، وجماهير القلعة البيضاء بصفة خاصة على هذا الفوز الكبير الذي يعكس قدرة وريادة مصر كروياً على المستوى القاري.

واختتم صبحي تصريحاته بأن الوزارة تساند وتدعم كل الأندية المصرية، من أجل تحقيق مزيد من الألقاب والبطولات سواء قاريا او عالميا في مختلف الألعاب.