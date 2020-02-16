شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أحمد سعيد أوكا لاعب طنطا بشرخ فى القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض أحمد سعيد "أوكا" صانع العاب فريق طنطا للإصابة بشرخ بقدمه اليمنى خلال تدريبات اليوم أستعدادا لمباراة وادى دجلة في بطولة الدورى المصرى .

وخضع أحمد سعيد "أوكا" الى بعض الفحوصات الطبية وعمل أشعة على القدم في بعض المراكز المتخصصة والى ظهرت إصابته بشرخ في القدم و وضع قدمة في الجبس لمدة شهر .

قرر الجهاز الفني لنادي طنطا بقيادة أيمن المزين إقامة ثلاث مباريات ودية مع أندية إنبي والإنتاج الحربي وسيراميكا كليوباترا وذلك استعدادا لمباراة وادي دجلة في انطلاقة مباريات الفريق في الدور الثاني من الدوري الممتاز.