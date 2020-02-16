إصابة أحمد سعيد أوكا لاعب طنطا بشرخ فى القدم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض أحمد سعيد "أوكا" صانع العاب فريق طنطا للإصابة بشرخ بقدمه اليمنى خلال تدريبات اليوم أستعدادا لمباراة وادى دجلة في بطولة الدورى المصرى .
وخضع أحمد سعيد "أوكا" الى بعض الفحوصات الطبية وعمل أشعة على القدم في بعض المراكز المتخصصة والى ظهرت إصابته بشرخ في القدم و وضع قدمة في الجبس لمدة شهر .
قرر الجهاز الفني لنادي طنطا بقيادة أيمن المزين إقامة ثلاث مباريات ودية مع أندية إنبي والإنتاج الحربي وسيراميكا كليوباترا وذلك استعدادا لمباراة وادي دجلة في انطلاقة مباريات الفريق في الدور الثاني من الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يلاقي طنطا فريق الإنتاج الحربي الأربعاء المقبل بإستاد السلام ويتبعه لقاء إنبي الخميس بإستاد بترو سبورت وذلك لتجهيز اللاعبين قبل مباراة وادي دجلة التي يرغب الفريق في تحقيق نقاطها الثلاث من أجل الدخول لمنطقة الأمان بجدول الدوري الممتاز.
ويختتم الفريق الطنطاوي مبارياته الودية بملاقاة سيراميكا كليوباترا الذي ينافس بدوري القسم الثاني وذلك عقب فشل الجهاز الإداري لطنطا في التواصل مع فرق الدوري الممتاز لإقامة مبارارة ثالثة ليستقر الأمر في النهاية على مباراة سيراميكا كليوباترا.
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