شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى اليوم الأحد 16 / 2 / 2020 بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الإسماعيلى اليوم الأحد اختباراً صعباً حينما يستضيف نظيره الرجاء المغربى على ستاد الإسماعيلية في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" وسط حضور جماهيرى يقارب 5 الاف مشجع بحثاً عن تذكرة التأهل للمباراة النهائية للبطولة، ومن المقرر أن تقام مباراتي ذهاب الدور نصف النهائي في فبراير الجارى، والعودة في مارس المقبل، وتقام المباراة النهائية أحد أيام 16 أو 17 أو 18 إبريل 2020.

موعد مباراة الاسماعيلى والرجاء المغربى

تقام مباراة الاسماعيلى والرجاء المغربى في تمام السادسة مساء اليوم الاحد ، ويطمح الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للإسماعيلى في أن ينجح الدراويش بتسجيل نتيجة إيجايبة في مباراة الذهاب قبل السفر للمغرب لخوض لقاء الإياب المقرر له 15 مارس المقبل لضمان حصد تذكرة التأهل للمباراة النهائية التي يحلم عشاق الفانلة الصفراء في التتويج بلقبها تعويضاً عن التراجع المحلى على صعيد مسابقة الدوري لاسيما بعد أن تلقى الدراويش هزيمتين على التوالي أمام أسوان ثم الزمالك بالمسابقة المحلية.

مشوار الاسماعيلى والرجاء المغربى بالبطولة العربية

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وكان الإسماعيلي قد تأهل على حساب الاتحاد السكندري في ربع نهائي البطولة، بعدما فاز في مجموع مباراتي الذهاب العودة بهدف نظيف بينما تأهل الرجاء البيضاوي المغربي بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز في الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

صافرة عمانية لمباراة الاسماعيلى والرجاء

وأسند الاتحاد العربي لكرة القدم مهمة إدارة مواجهة الإسماعيلى مع ضيفه الرجاء البيضاوي الأحد المقبل لطاقم حكام عماني بقيادة أحمد أبو بكر سعيد كحكم ساحة ويعاونه كل من أبو بكر العمري مساعد أول ووراشد الغيثي مساعد ثاني ، فيما يتولى مهمة الحكم الرابع قاسم الحاتيمي.

الرجاء المغربى يفتش عن نتيجة ايجايبة في الإسماعيلية

يسعى جمال السلامي المدير الفني لنادي الرجاء المغربي للخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة الاسماعيلى انتظاراً لموقعة الإياب لحسم التأهل للمباراة النهائية لكأس العرب لاسيما أن بطل المغرب يسعى لمواصلة مشواره العربى بنجاح مثلما يسير بنجاح في دوري الابطال الافريقى بعدما ضرب موعداً مع مازيمبى الكونغولى في دور الثمانية للبطولة ، ويملك فريق الرجاء المغربى العديد من النجوم وعناصر الخبرة، منهم محسن متولي وسفيان رحيمي ومهاجم الزمالك المعار حميد احداد وفابريس نجوما ولوامبا نجوما ، ويغيب عن الرجاء في لقاء الاسماعيلى كل من أنس جبرون ومحمد الدويك و عبد الإله الحافيظي بداعى الإصابة.