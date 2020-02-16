شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة: حسام حسن يعشق تراب الأهلى وجوزيه سبب رحيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عمارة لاعب الأهلي ومنتخب مصر سابقا إنه كان يدعم نادي الزمالك أمام الترجي خلال لقائه أمام الترجي التونسي في السوبر الإفريقي.
وأوضح محمد عمارة خلال تصريحات تلفزيوينة، قائلا: "كنت أشجع الزمالك واسألوا حسام حسن كان بيتفرج معايا وحسام حسن لم يشجع أي فريق ولكن كان يشاهد المباراة بعين المدرب وحسام حسن يعشق تراب الأهلي ودائما ما يسعون للظهور داخل القلعة الحمراء".
وأشار محمد عمارة إلى أن مانويل جوزيه المدير الفني للأهلي سابقا تسبب في تدمير مستقبله مع القلعة الحمراء في ذلك الوقت عندما اعترضت علي تجميدي علي مقاعد البدلاء ولم يقف أحد من بجوارى فى أزمتي معه و لجنة الكرة برئاسة حسن حمدي أيدت قرار جوزيه فى رحيلي ولكن جوزيه حقق نجاحات كبيرة و الحظ ساعدة كثيرا .
وتابع محمد عمارة أن أسامة حسني مهاجم الاهلى السابق وزوج ابنة محمود الخطيب حاول استقطابه للعمل في الحملة الانتخابية لمحمود الخطيب قائلا "أدفع ثمن مساندتي لمحمود طاهر في انتخابات الأهلي ومساندتي لمحمود طاهر في الانتخابات لا تعني أنني ضد الخطيب و محمود الخطيب وربيع ياسين ومختار مختار كانوا نجومي المفضلين في الصغر، ولو رجع بي الزمن سأدعم محمود طاهر رئيسًا للأهلي ضد محمود الخطيب ".
وأضاف محمد عمارة أن إدارة الأهلي اتخذت قرارا بمنعي من الظهور في قناة النادي قائلا " إدارة الأهلي اتخذت قرارًا بمنعى من الظهور علي قناة النادى و عيني بتدمع لما بسمع أغنية اعتزال محمود الخطيب و لا احتاج العمل في الأهلي .. وشهادتي في الخطيب للتاريخ"
كانت هذه تفاصيل خبر محمد عمارة: حسام حسن يعشق تراب الأهلى وجوزيه سبب رحيلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.