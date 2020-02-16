وزير الرياضة: إقامة السوبر المحلى فى الإمارات تسويق جيد للكرة المصرية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وتابع أشرف صبحي في تصريحات تلفزيوينة قائلا: "أهنأ الزمالك لاعبين وجهاز فني وإدارة وجماهير على السوبر الإفريقى".

وأضاف وزير الشباب والرياضة: "الأهلى والزمالك يمثلان قيمة كبيرة في الكرة العربية ونشكر الإمارات على استضافة السوبر المحلي وإقامة السوبر المحلى فى الإمارات تسويق جيد للكرة المصرية".

وأوضح أشرف صبحى، أن ملف نقل لقاء الأهلى وصن داونز الى استاد القاهرة بدلا من استاد السلام على طاولة مسئولى اتحاد الكرة والجهات الأمنية، قائلا، "ليس من اختصاصي ملف نقل لقاء الأهلي وصن دانز إلى استاد القاهرة ولكن ندعم طلب الأهلى".

توج فرق الزمالك بلقب السوبر الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك عقب تحقيق الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

أخر كأس سوبر توج به الزمالك كان عام 2003 على حساب الوداد المغربى، ومن المفارقات أن الفارس الأبيض توج بالقب مرة أخرى فى العام الجارى 2020 وبعد غياب 17 عامًا، بنفس النتيجة، حيث هزم الفريق المغربى بنتيجة 3 / 1 وهى نفس النتيجة التى فاز بها اليوم على الترجى، ليحصد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية.