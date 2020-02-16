شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: الزمالك فاجئنا أمام الترجى وزيزو ومصطفى محمد مستقبل الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وتابع أحمد حسن خلال تصريحات تلفزيوينة قائلا : "الزمالك قدم أداءا مشرفا أمام الترجي التونسي كان الأفضل في كل شيء أمام الترجي التونسي وأستحق الفوز باللقب عن جداراة و أستحقاق".
وأشار أحمد حسن أن الثنائى أحمد سيد زيزو ومصطفي محمد لاعبى فريق الزمالك مستقبل الكرة المصرية والأبيض فاجئنا ولم نتوقع فوزه على الترجي بهذا الشكل و أستقبال الجمهور المصري للبعثة ساهم في ارتفاع أداء اللاعبين".
توج فرق الزمالك بلقب السوبر الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك عقب تحقيق الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.
أخر كأس سوبر توج به الزمالك كان عام 2003 على حساب الوداد المغربى، ومن المفارقات أن الفارس الأبيض توج بالقب مرة أخرى فى العام الجارى 2020 وبعد غياب 17 عامًا، بنفس النتيجة، حيث هزم الفريق المغربى بنتيجة 3 / 1 وهى نفس النتيجة التى فاز بها اليوم على الترجى، ليحصد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية.
وتواصل الجهاز الإدارى للفريق الأول مع طارق يحيى، رئيس قطاعات كرة القدم بنادى الزمالك، للاتفاق على المباراة الودية، حيث اتفق يحيى مع الجهاز الفنى لفريق جولدى على خوض مباراة ودية غدًا الأحد بملعب عبد اللطيف أبورجيلة، وذلك فى إطار الاستعدادات لخوض مباراة الأهلى، فى قمة السوبر المصرى، التى ستُقام على ستاد محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، المقرر إقامتها فى السابعة من مساء الخميس المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد حسن: الزمالك فاجئنا أمام الترجى وزيزو ومصطفى محمد مستقبل الكرة المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.