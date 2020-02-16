أحمد حسن: الزمالك فاجئنا أمام الترجى وزيزو ومصطفى محمد مستقبل الكرة المصرية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وتابع أحمد حسن خلال تصريحات تلفزيوينة قائلا : "الزمالك قدم أداءا مشرفا أمام الترجي التونسي كان الأفضل في كل شيء أمام الترجي التونسي وأستحق الفوز باللقب عن جداراة و أستحقاق".

وأشار أحمد حسن أن الثنائى أحمد سيد زيزو ومصطفي محمد لاعبى فريق الزمالك مستقبل الكرة المصرية والأبيض فاجئنا ولم نتوقع فوزه على الترجي بهذا الشكل و أستقبال الجمهور المصري للبعثة ساهم في ارتفاع أداء اللاعبين".

تجمعت جماهير الزمالك بالآلاف في مطار القاهرة لاستقبال لاعبي الفريق الأبيض بعد التتويج بلقب السوبر الأفريقي بالفوز على الترجى التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة في قطر.

توج فرق الزمالك بلقب السوبر الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك عقب تحقيق الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

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أخر كأس سوبر توج به الزمالك كان عام 2003 على حساب الوداد المغربى، ومن المفارقات أن الفارس الأبيض توج بالقب مرة أخرى فى العام الجارى 2020 وبعد غياب 17 عامًا، بنفس النتيجة، حيث هزم الفريق المغربى بنتيجة 3 / 1 وهى نفس النتيجة التى فاز بها اليوم على الترجى، ليحصد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية.