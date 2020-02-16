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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الرياضة يستقبل بعثة الزمالك بمطار القاهرة بعد التتويج بالسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر
وقد أعرب صبحي عن سعادته بهذا اللقب القاري الذي يضاف لسجل الرياضة المصرية، مشيدًا بجميع أعضاء الفريق الذين ضربوا المثل في بذل الجهد والعطاء طوال 90 دقيقة، وإستطاعوا حسم البطولة أمام منافس قوي ، والمرشح رقم ١ في أفريقيا في الفوز ببطولة أفريقيا.
كما قدم صبحي التهنئة لكل الجماهير المصرية بصفة عامة، وجماهير القلعة البيضاء بصفة خاصة على هذا الفوز الكبير الذي يعكس قدرة وريادة مصر كروياً على المستوى القاري.
واختتم صبحي تصريحاته بأن الوزارة تساند وتدعم كل الأندية المصرية، من أجل تحقيق مزيد من الألقاب والبطولات سواء قاريا او عالميا في مختلف الألعاب.
وتواصل الجهاز الإدارى للفريق الأول مع طارق يحيى، رئيس قطاعات كرة القدم بنادى الزمالك، للاتفاق على المباراة الودية، حيث اتفق يحيى مع الجهاز الفنى لفريق جولدى على خوض مباراة ودية غدًا الأحد بملعب عبد اللطيف أبورجيلة، وذلك فى إطار الاستعدادات لخوض مباراة الأهلى، فى قمة السوبر المصرى، التى ستُقام على ستاد محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، المقرر إقامتها فى السابعة من مساء الخميس المقبل.
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