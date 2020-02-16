شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الرياضة يستقبل بعثة الزمالك بمطار القاهرة بعد التتويج بالسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط مشهد حاشد لجماهير القلعة البيضاء بمطار القاهرة، استقبل أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، يرافقه أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بعد تحقيقه لقب بطولة كأس السوبر للمرة الرابعة فى تاريخه على حساب نادي الترجي التونسي، وذلك بعد تغلبه عليه بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف واحد.

وقد أعرب صبحي عن سعادته بهذا اللقب القاري الذي يضاف لسجل الرياضة المصرية، مشيدًا بجميع أعضاء الفريق الذين ضربوا المثل في بذل الجهد والعطاء طوال 90 دقيقة، وإستطاعوا حسم البطولة أمام منافس قوي ، والمرشح رقم ١ في أفريقيا في الفوز ببطولة أفريقيا.

كما قدم صبحي التهنئة لكل الجماهير المصرية بصفة عامة، وجماهير القلعة البيضاء بصفة خاصة على هذا الفوز الكبير الذي يعكس قدرة وريادة مصر كروياً على المستوى القاري.

واختتم صبحي تصريحاته بأن الوزارة تساند وتدعم كل الأندية المصرية، من أجل تحقيق مزيد من الألقاب والبطولات سواء قاريا او عالميا في مختلف الألعاب.