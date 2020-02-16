شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الترجى: أهدرنا فرصا كثيرة أمام الزمالك ونجهز للثأر منهم بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف مدرب الترجى التونسى: "نجهز ونستعد بقوة خلال الفترة الجارية من أجل الثأر من نادى الزمالك خلال لقائى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا".
ووصلت بعثة لاعبى الزمالك فى الثانية عشرة منتصف الليلة، إلى القاهرة، بعد مغادرة قطر متوجهين إلى عُمان فى رحلة العودة، عقب الانتهاء من خوض مباراة السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى، بعدما خاض الأبيض المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية الأفريقية، فيما شارك الفريق التونسى بعدما توج ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك عن النسخة الماضية من البطولتين، ليُحقق الفريق اللقب للمرة الرابعة فى تاريخه، وبعد غياب دام لـ 17 عاما، حيث كان آخر كأس سوبر توج به الأبيض فى 2003 على حساب الوداد المغربى.
وقرر مسئولو نادى الزمالك دخول الفريق معسكر مغلق فى نفس الفندق الذى تواجد به الفريق الأبيض فى بطولة السوبر المحلى فى 2017، وهو فندق القوات المسلحة بأبو ظبى، الذى توّج وقتها الزمالك ببطولة كأس السوبر المحلى للمرة الثالثة فى تاريخه بعد تغلبه على الأهلى بركلات الجزاء بنتيجة 4 / 1 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى خلال اللقاء الذى جمعهما بينهما على نفس ملعب سوبر العام الجارى.
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