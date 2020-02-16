شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الترجى: أهدرنا فرصا كثيرة أمام الزمالك ونجهز للثأر منهم بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال معين الشعباني، مدرب نادي الترجي التونسي، إن لاعبيه أهدروا العديد من الفرص خلال لقاء السوبر الأفريقي أمام الزمالك. وتابع، في تصريحات تليفزيونية، أن لاعبيه حاولوا العودة للمباراة إلا أن الوضع كان صعبا.

وأضاف مدرب الترجى التونسى: "نجهز ونستعد بقوة خلال الفترة الجارية من أجل الثأر من نادى الزمالك خلال لقائى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا".

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