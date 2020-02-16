أحمد مرتضى: الكاف له تأثير كبير فى تأمين الزمالك وأتمنى الفوز على الأهلى

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وأضاف عضو مجلس الزمالك فى تصريحات تليفزيونية مساء السبت، أن هذه الاجتماعات كانت سببا في زيادة تركيز اللاعبين وظهروهم بشكل جيد في أمام الترجي في السوبر.
وأوضح أحمد مرتضى أن إدارة كارتيرون للقاء كانت جيدة، وساهمت في تحقيق الزمالك بالفوز على الترجى. وتطرق إلى مباراة السوبر المصري أمام الأهلي بالإمارات، مؤكدا أنه يحلم بالجمع بين البطولتين فى أسبوع واحد، مشيرا إلى أن الفوز على الأهلي بطولة في حد ذاتها.
وتوافدت أعداد كبيرة من جماهير الزمالك على مطار القاهرة الدولى، من أجل استقبال بعثة الفريق الكروى الأول القادمة من قطر، عقب التتويج بلقب السوبر الأفريقى بالفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة الماضى، على استاد الغرافة القطرى، ليُحقق الأبيض اللقب للمرة الرابعة فى تاريخه، وبعد غياب دام لـ 17 عاما، حيث كان آخر كأس سوبر توج به الأبيض فى 2003 على حساب الوداد المغربى.
وكان الفوج الأول من بعثة فريق الزمالك وصلت إلى مطار القاهرة فى السابعة مساء السبت، قادمة من قطر، الفوج الأول يضم كل من أعضاء مجلس الإدارة إسماعيل يوسف وهانى زادة وحمادة أنور وباقى الأعضاء، والجهاز الفنى والمعاون لكارتيرون والجهازين الطبى والإدارى للفريق.
ووصلت باقى البعثة فى الثانية عشرة منتصف الليلة، عقب الانتهاء من خوض مباراة السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى، بعدما خاض الأبيض المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية الأفريقية، فيما شارك الفريق التونسى بعدما توج ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك عن النسخة الماضية من البطولتين.
ومن المقرر أن يؤدى الزمالك اليوم، الأحد، مرانه فى القاهرة عقب العودة من قطر قبل السفر مُجددًا إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر المصرى أمام الأهلى، حيث ستغادر البعثة البيضاء إلى أبو ظبى، قبل المباراة المرتقبة بثلاثة أيام، حتى يتمكن اللاعبون والجهاز الفنى من الاستعداد جيدًا لمباراة القمة، خاصة أن المباراة سيعقبها مواجهة أخرى أمام الأهلى، فى اللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع الرابع من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامته يوم 24 من فبراير الجارى، بالقاهرة.
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