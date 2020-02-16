شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: الكاف له تأثير كبير فى تأمين الزمالك وأتمنى الفوز على الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن اجتماعه مع مسؤلى الكاف بقيادة أحمد أحمد كان له أثر كبير في تأمين بعثة الزمالك في قطر.

وأضاف عضو مجلس الزمالك فى تصريحات تليفزيونية مساء السبت، أن هذه الاجتماعات كانت سببا في زيادة تركيز اللاعبين وظهروهم بشكل جيد في أمام الترجي في السوبر.

وأوضح أحمد مرتضى أن إدارة كارتيرون للقاء كانت جيدة، وساهمت في تحقيق الزمالك بالفوز على الترجى. وتطرق إلى مباراة السوبر المصري أمام الأهلي بالإمارات، مؤكدا أنه يحلم بالجمع بين البطولتين فى أسبوع واحد، مشيرا إلى أن الفوز على الأهلي بطولة في حد ذاتها.

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