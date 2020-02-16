شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فرجانى ساسى: الواقعية سر فوزنا على الترجى و"الاستفزاز" أثر علينا بالإيجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أن الأبيض فاز على الترجى التونسى بعدما نجح فى دراسته بشكل جيد. وتابع ساسى فى تصريحات تليفزيوينة: "فوزنا على الترجى لأننا لعبنا كرة واقعية، ولم نستمع لكل من أكد أن الترجى أفضل من الزمالك". وأضاف: "الجماهير استفزتنا إن الترجى أقوى مننا ولكن ذلك أثر علينا بالإيجاب".

وتوافدت أعداد كبيرة من جماهير الزمالك على مطار القاهرة الدولى، من أجل استقبال بعثة الفريق الكروى الأول القادمة من قطر، عقب التتويج بلقب السوبر الأفريقى بالفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة الماضى، على استاد الغرافة القطرى، ليُحقق الأبيض اللقب للمرة الرابعة فى تاريخه، وبعد غياب دام لـ 17 عاما، حيث كان آخر كأس سوبر توج به الأبيض فى 2003 على حساب الوداد المغربى.

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وكان الفوج الأول من بعثة فريق الزمالك وصلت إلى مطار القاهرة فى السابعة مساء السبت، قادمة من قطر، الفوج الأول يضم كل من أعضاء مجلس الإدارة إسماعيل يوسف وهانى زادة وحمادة أنور وباقى الأعضاء، والجهاز الفنى والمعاون لكارتيرون والجهازين الطبى والإدارى للفريق.

ووصلت باقى البعثة فى الثانية عشرة منتصف الليلة، عقب الانتهاء من خوض مباراة السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى، بعدما خاض الأبيض المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية الأفريقية، فيما شارك الفريق التونسى بعدما توج ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك عن النسخة الماضية من البطولتين.

ومن المقرر أن يؤدى الزمالك اليوم، الأحد، مرانه فى القاهرة عقب العودة من قطر قبل السفر مُجددًا إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر المصرى أمام الأهلى، حيث ستغادر البعثة البيضاء إلى أبو ظبى، قبل المباراة المرتقبة بثلاثة أيام، حتى يتمكن اللاعبون والجهاز الفنى من الاستعداد جيدًا لمباراة القمة، خاصة أن المباراة سيعقبها مواجهة أخرى أمام الأهلى، فى اللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع الرابع من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامته يوم 24 من فبراير الجارى، بالقاهرة.