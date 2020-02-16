مرتضى: جماهير الزمالك أكثر من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن فريقه تفوق على أبطال أفريقيا وأسيا والعرب، مشددًا أن جماهير القلعة البيضاء تُعد أكثر من جماهير المنافس التقليدي الأهلي.

رئيس نادي الزمالك خرج بتصريحات عبر شاشة ناديه في الساعات الأولى من صباح السبت :"ما حدث في مطار القاهرة شيء مرعب بعد توافد أعداد غفيرة من الجماهير للاحتفال بالفريق".

وتابع :"البعض كان يشكك في حجم جماهير الزمالك، جماهير الزمالك لا تقل عن جماهير الأهلي بل جماهير القلعة البيضاء أكثر من الأهلي مع احترامي للنادي الأهلي وجماهيره".

وعن فوز الزمالك بلقب السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي، رد مرتضى منصور :"الزمالك تفوق على أبطال أفريقيا وأسيا بجانب البطولة العربية، سأعقد جلسة مع اللاعبين قبل السفر للإمارات والمكافآت في انتظارهم".

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واستطاع الزمالك أن يحقق لقب كأس السوبر المصري السعودي على حساب الهلال السعودي بالفوز (2-1) في الرياض بجانب الفوز على النجم الساحلي في دور نصف نهائي مسابقة الكونفدرالية بالنسخة الماضية حيث توّج فريق "جوهرة الساحل" وقتها بلقب البطولة العربية، بينما توّج الزعيم الهلالي بلقب دوري أبطال أسيا في نسختها الأخيرة.

الزمالك تفوق مساء الجمعة الماضي على الترجي التونسي - بطل دوري أبطال أفريقيا - في آخر نسختين بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء أقيم بالعاصمة القطرية "الدوحة".

ومن المقرر أن يلعب الزمالك أمام الأهلي مرتين في الفترة المقبلة حيث ستكون المباراة الأولى في أبو ظبي يوم الخميس المقبل ضمن بطولة السوبر المصري.

أما المباراة الثانية ستكون في مصر حيث ستلعب القمة في 24 من الشهر الجاري ضمن جولة مؤجلة من الأسبوع الرابعة ضمن مباريات بطولة الدوري المصري.

وعلى الصعيد الأفريقي، سيواجه الزمالك منافسه الترجي مرتين في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا حيث ستقام المباراة الأولى في مصر يوم 28 من الشهر الجاري، على أن تقام مباراة الإياب في السادس من مارس المقبل بتونس وتحديدًا على الملعب "الأوليمبي" برادس.