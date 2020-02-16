محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة، على موعد اليوم الأحد، مع عدد من المباريات المتنوعة. كأس محمد السادس للاندية الابطال الإسماعيلي × الرجاء - الموعد 18:00 مساءً- القنوات الناقلة AD SPORTS 2 HD. الدوري الإنجليزي الممتاز أستون فيلا × توتنهام - الموعد 16:00 مساءً القنوات الناقلة beIN Sports HD 2. Advertisements آرسنال × نيوكاسل - الموعد 18:30 مساءً- القنوات الناقلة beIN Sports HD 2. الدوري الإسباني ريال مدريد_ سيلتا فيجو- الموعد 22:00 مساءً- القنوات الناقلة beIN Sports HD 3. كأس مصر وادي دجلة × نادي مصر- الموعد 14:00 مساءً- القنوات الناقلة On Sport HD.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مواعيد مباريات اليوم "الأحد المتنوع" والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.