تعرف على حكمي موقعة الزمالك والترجي بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية تونسية أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حدد حكمي مباراة الزمالك والترجي في إطار منافسات دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب إذاعة "شمس أف إم" التونسية، فإن الاتحاد الأفريقي أسند للحكم المغربي رضوان جيد لإدارة مباراة الذهاب والتي ستقام في 28 من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يدير موقعة الإياب، الحكم الجزائري مصطفى غربال في لقاء سيقام على الملعب "الأوليمبي" برادس في السادس من مارس المقبل.

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رضوان جيد كان آخر مهامه الأفريقية عندما أدار مباراة الهلال السوداني والأهلي في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا حيث انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل جانب.

الزمالك واجه الترجي مساء الجمعة الماضي على ملعب "الغرافة" القطري في كأس السوبر الأفريقي حيث انتهى اللقاء بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

تتويج الزمالك بالسوبر الأفريقي هو الرابع في تاريخ النادي الأبيض حيث سبق وأن حقق اللقب الأفريقي في ثلاث مناسبات سابقة أمام الثلاثي الأهلي (1994) ، المقاولون العرب (1997) ، الوداد البيضاوي المغربي (2003).

جدير بالذكر أن الترجي التونسي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في آخر موسمين أمام الأهلي (2018) ، الوداد البيضاوي المغربي (2019).