ميدو: مدرب ريال مدريد السابق يعمل معه ساحر أفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق لمصر المقاصة، إن هناك أشخاص مقربون من المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أخبروه بأن مدرب ايفرتون يؤمن بالسحر.

وأضاف ميدو خلال تواجده في قناة أبو ظبي الرياضية:" وصل لي كلام من بعض الأشخاص الذين عملوا مع انشيلوتي وأخبروني بأنه المدرب الإيطالي يصطحب معه ساحر افريقي في كل نادي يعمل معه".

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وتابع:" الساحر الأفريقي يتواجد مع أنشيلوتي في التدريبات والمباريات، مدرب ريال مدريد وميلان السابق يؤمن ان السحر يساعده في بعض المباريات".

وفي نفس السياق قال حسام غالي، مدير الكرة لفريق الجونة:"قالوا هذا الكلام عن ميسي لاعب برشلونة بسبب أهدافه التي يسجلها مع برشلونة".

وأضاف:" بسبب الأهداف والمهارات الغير طبيعية لميسي قالوا أن هذا سحر، والفكرة موجودة ف العالم وليس في مصر فقط".