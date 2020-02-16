ميدو: من سيفوز بالسوبر المصري سيكمل طريقه بقوة في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
طالب أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق لفريق مصر المقاصة، لاعبي الزمالك بضرورة ايقاف الاحتفالات الخاصة بالفوز بلقب كأس السوبر الأفريقي، للتركيز على مواجهة الأهلي المقبلة على لقب كأس السوبر المصري.
وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لقناة أبو ظبي الرياضية:" السوبر الإفريقي أهم ولكن الفوز على الأهلي له قيمة كبيرة، و إذا خسر الزمالك أمام الأهلي فلن يتذكر أحد فوزه بالسوبر الإفريقي".
وأضاف:" لاعبو الاهلي دائما ما تكون أعصابهم أهدى من لاعبي الزمالك في مباريات القمة وهذا ما يؤثر دائما على نتائج المباريات".
وأوضح، أن الفريق الذي سيفوز بلقب كأس السوبر المصري سيكمل طريقه بشكل جيد في دوري أبطال أفريقيا، والفريق الخاسر سيكون عليه ضغوط كبيرة في البطولة.
وتابع:" هناك ميزة حاليا في الزمالك فخلال السنوات التي يكون خلالها مسيطر على البطولات يكون قوام الفريق به نسبة كبيرة من أبناء القلعة البيضاء".
وأتم تصريحاته:" هناك لاعبين كثر خدموا الزمالك أهم من أبناء النادي مثل طارق حامد وتامر عبد الحميد، والوحيد اللى يقدر ينقل الهوية إلى اللاعبين هو ابن النادي سواء في الأهلي أو الزمالك".
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