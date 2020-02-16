محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم أبرز الأهداف التي سجلت طوال يوم السبت 15 فبراير 2020 بمختلف البطولات. الدوري الإنجليزي هدف ليفربول أمام نوريتش سيتي الدوري الإسباني أهداف برشلونة وخيتافي Advertisements الدوري الفرنسي أهداف مباراة باريس سان جيرمان وأميان كأس مصر أهداف مباراة الاتحاد وأسوان

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كانت هذه تفاصيل خبر أهداف السبت.. ثنائية برشلونة أمام خيتافي.. وهدف ليفربول أمام نوريتش سيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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