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أهداف السبت.. ثنائية برشلونة أمام خيتافي.. وهدف ليفربول أمام نوريتش سيتي

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم أبرز الأهداف التي سجلت طوال يوم السبت 15 فبراير 2020 بمختلف البطولات.

هدف أمام نوريتش سيتي

أهداف وخيتافي

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الدوري الفرنسي

أهداف مباراة باريس سان جيرمان وأميان

كأس مصر

أهداف مباراة الاتحاد وأسوان

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