أحمد مرتضى: أنا الجندي المجهول بالزمالك.. وفوزنا بالسوبر يزيد من صعوبة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وصف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، نفسه بـ"الجندي المجهول" بالنادي الأبيض، لافتًا إلى أنه سعيد بما قدمه في ملف الفريق الأبيض مع الاتحاد الأفريقي "كاف" من حيث السفر لقطر لمواجهة الترجي بالسوبر الأفريقي.

عضو مجلس إدارة نادي الزمالك قال في تصريحات عبر شاشة "TEN" اليوم السبت :"سعيد بنتاج عملي بعد جلستي مع أعضاء المكتب التنفيذي ورئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد".

وتابع :"اتخذنا جميع الطرق الشرعية قبل رحلة الزمالك لقطر، لم نشعر من الخوف لكن ما فعلناه كان له تأثير كبير على الترجي".

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وعن مواجهة الأهلي في السوبر المصري، قال:"نثق في المدير الفني باتريس كارتيرون، لكن فوزنا بالسوبر الأفريقي سيزيد من صعوبة السوبر المصري أمام الأهلي".

وأضاف :"أحلى شيء هو الفوز ببطولة من النادي الأهلي، ما نريده هو فوزنا بالسوبر الأفريقي مجرد بداية".

وكان الزمالك توّج بلقب السوبر الأفريقي بالفوز على الترجي التونسي (3-1) في لقاء أقيم بالعاصمة القطرية "الدوحة".

الزمالك سيخوض ليلة الخميس المقبل مباراة من العيار الثقيل من خلال مواجهة الغريم الأهلي في بطولة السوبر المصري، إلا أن المباراة بين الغريمين ستتجدد في 24 من الشهر الجاري ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع.